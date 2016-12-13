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مباحث الآداب تضبط عاطلا وبحوزته 700 زجاجة بيرة بأسيوط

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مباحث الآداب تضبط عاطلا وبحوزته 700 زجاجة بيرة بأسيوط مباحث الآداب تضبط عاطلا وبحوزته 700 زجاجة بيرة بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدري

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الآداب بأسيوط، اليوم، القبض على عاطل وبحوزته 700 زجاجة بيرة، بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء .

 

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم الآداب، برئاسة العقيد عبد الغفار محمود رئيس القسم وبمعاونة ضباط القسم، من القبض على المدعو "محمد ح. ف." 20 سنة عاطل مقيم الحواتكة منفلوط، وبحوزته 700 زجاجة بيرة قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط ، تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة إلى تولت التحقيق .

 


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