القبض على إخوانى هارب من حكم قضائى بالسجن 10 سنوات فى السويس

السويس - سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من القبض على الإخوانى الهارب "على مصيلحى" الصادر ضده حكم قضائى بالسجن 10 سنوات غيابيا.

كان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات عن مكان اختباء إرهابى هارب وعضو بجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال مصدر أمنى، إن مدير المباحث الجنائية العميد محمد والى قام بقيادة قوة أمنية تمكنت من القبض على الهارب "علي مصلحى" داخل حى الجناين.

وأكد المصدر أن المتهم هارب من حكم بالسجن الغيابى لمدة 10 سنوات صادر من محكمة جنايات السويس.