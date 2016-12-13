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قاضى "الاستيلاء على أموال الداخلية"يأمر بعلاج العادلى.. والتأجيل لـ10يناير

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قاضى "الاستيلاء على أموال الداخلية"يأمر بعلاج العادلى.. والتأجيل لـ10يناير قاضى "الاستيلاء على أموال الداخلية"يأمر بعلاج العادلى.. والتأجيل لـ10يناير

>كتب إيهاب المهندس ـ تصوير كريم عبد الكريم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ 10 يناير المقبل لمرافعة الدفاع، كما قررت المحكمة بعلاج حبيب العادلى بمستشفى الصفا بالمهندسين، واستمرار حبس المتهمين بالتدابير الاحترازية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وعقب انتهاء المحكمة من سماع أقوال الشهود طالب فريد الديب بإيداع حبيب العادلى مستشفى الصفا، لإجراء عملية جراحية، كما استغنى الدفاع عن سماع شهادة اللواء حسن الالفى وزير الداخلية الأسبق.

 

 

 

 

 


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