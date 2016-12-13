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مباحث أولاد صقر تضبط "أبوجلهوم" قبل ترويجه مخدر البانجو على عملائه

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مباحث أولاد صقر تضبط "أبوجلهوم" قبل ترويجه مخدر البانجو على عملائه مباحث أولاد صقر تضبط "أبوجلهوم" قبل ترويجه مخدر البانجو على عملائه

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى النقيب أحمد العربى الضابط بوحدة مباحث أولاد صقر بالشرقية، اليوم،  القبض على عاطل شهرته أبوجلهوم، قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو على  عملائه بقرية قصاصين الأزهار، وتولت نيابىة أبوكبير التحقيقات برئاسة عمرو سيف مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من النقيب مصطفى بليغ رئيس مباحث أولاد صقر، يفيد ضبط "محمد ف ال" 35 سنة شهرته أبوجلهوم مقيم عزبة أبوالروم قصاصين الأزهار، قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1667 جنح أولاد صقر، وبالعرض على نيابة أبولاد صقر قرر مصطفى ممدوح وكيل النائب العام حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 


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