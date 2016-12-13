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تجديد حبس صاحب مزرعة نمر العياط لاتهامه بالقتل الخطأ

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تجديد حبس صاحب مزرعة نمر العياط لاتهامه بالقتل الخطأ تجديد حبس صاحب مزرعة نمر العياط لاتهامه بالقتل الخطأ

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 12:15 م

>كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية حبس "عمرو.س" صاحب مزرعة حيوانات بمركز العياط، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل الطفلة أمانى محمد 9 سنوات، عن طريق الخطأ، بعدما هرب نمر مفترس من مزرعته وهجم عليها، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة.

 

فيما كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة تنتظر تقرير الطب الشرعى النهائى الخاص بالصفة التشريحية للطفلة الضحية، فضلاً عن تقرير الطبى الخاص بحالة الحيوانات، والتقرير الفنى الخاص بفحص المزرعة وترخيصها، لإحالة القضية الى المحكمة.

 

 

 

 


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