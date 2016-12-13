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تجديد حبس رئيس وحدة المرور السابق بأبو كبير 15 يوم بتهمة التزوير

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تجديد حبس رئيس وحدة المرور السابق بأبو كبير 15 يوم بتهمة التزوير تجديد حبس رئيس وحدة المرور السابق بأبو كبير 15 يوم بتهمة التزوير

>الشرقية- فتحية الديب

 

قررت محكمة جنح أبوكبير بالشرقية، تجديد حبس رئيس وحدة مرور أبوكبير السابق، 15 يوما بتهمة التزوير والتربح.

 

وكشفت تحريات مصلحة الأمن العام، قيام  الرائد " ع م" رئيس وحدة مرور أبوكبير، سابقا بالتزوير في العديد من المحررات الرسمية والتربح من الغير، وذلك في القضية رقم 4626 إداري أبوكبير لسنة 2016، ووجهت النيابة العامة له، تهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة.

 

وتبين أن الضابط تم نقله من عمله بوحدة مرور أبوكبير، منذ عدة أشهر، ونقله للعمل بشرطة الترحيلات بالمديرية، بعد ثبوت تورطه في قضايا تزوير وإضرار بالمال العام.

 

 


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