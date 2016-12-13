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الصندوق الاجتماعى للتنمية يدعم مشروعات رأس غارب

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الصندوق الاجتماعى للتنمية يدعم مشروعات رأس غارب الصندوق الاجتماعى للتنمية يدعم مشروعات رأس غارب

>البحر الأحمر - عماد عرفة

وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الأهلى المصرى فرع رأس غارب اتفاقا على مساندة أصحاب المشروعات المتضررين من السيول بمدينة رأس غارب والممولة من الصندوق حيث تم الاتفاق على تأجيل المبالغ المستحقة على العميل خلال الفترة من 1/11/2016 وحتى 31/10/2017 وترحيل المبالغ المستحقة خلال الفترة المذكورة لتسدد خلال 48 شهر اعتبارا من نوفمبر 2017 يتم خلالها سداد اجمالى المبالغ المطلوب تأجيلها .

ومن جانب أخر تم ابرام تعاقد مع البنك الاهلى المصرى بتاريخ 30/11/2016 بمبلغ 5 مليون جنية لإتاحة التمويل لعملاء البنك الاهلى إلى تضررت مشروعاتهم خلال أحداث السيول.

 


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