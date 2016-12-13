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رئيس مدينة الباجور : نجاح العمل بمنظومة جمع القمامة من المنازل

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رئيس مدينة الباجور : نجاح العمل بمنظومة جمع القمامة من المنازل رئيس مدينة الباجور : نجاح العمل بمنظومة جمع القمامة من المنازل

>المنوفية – محمود شاكر

 

 

أكد بسيونى عيد رئيس مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ان منظومة جمع القمامة من المنازل والتى انطلقت بالمدينة نالت نجاحا كبيرا خلال العمل الامر الذى جاء بردود افعال المواطنين . 

 

وفى تصريحات خاصة ل " اليوم السابع " أكد عيد، أن العمل يتم يوميا بشكل متكامل من اجل القضاء على اى تراكمات للقمامة، ومن اجل الارتقاء بالبيئة وتوفير بيئ صحية خالية من الامراض، مؤكدا انه يتفقد الاعمال يوميا من اجل الوصول الى اعلى معدلات من الانتاج والخدمة للمواطنين .

 

واضاف عيد أن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنازل تعمل على تحقيق الاهداف الموضوعه للارتقاء بمستوى النظافة والشكل الحضاري لمدينة الباجور، لافتا الى ان المجلس يتيح عدد من فرص العمل بهذا المنظومة لمن يريد الالتحاق بها والعمل من خلالها للوصول الى اعلى معدلات من النظافة . 

 

 

 

 

 

 

 

 


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