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ممدوح حمزة يُكذب الرئيس السيسي في روايته بشأن منفذ تفجير الكنيسة ويذكر دليل على ذلك على حد قوله

  • مصر
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قال الناشط السياسي والمهندس الاستشاري “ممدوح حمزة”، أنه لا يُصدق رواية الرئيس “عبد الفتاح ”، الخاصة باتهام “محمود شفيق مصطفى”، بتفجير نفسه داخل الكنيسة البطرسية، من خلال تغريدة قام بنشرها على حسابه الخاص، على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتسائل “حمزة”، كيف تم التعرف عليه؟، ولو على افتراض أنه هو الذي فجر نفسه وتحول إلى أشلاء، فإنه مصدر الانفجار، متسائلا مرة أخرى كيف تظل رأسه واضحة المعالم؟، “لا أصدق قصة السيسي باتهام واحد فرض إنه فجر نفسه وتحول إلى أشلاء، كيف تم التعرف عليه؟، هو مصدر الانفجار : فكيف تظل رأسه واضحة المعالم؟”.

وكان الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، قد أعلن يوم أمس عن اسم منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية باستخدام حزام ناسف، وهو محمود شفيق مصطفى” ،والبالغ من العمر 22 عاما من محافظة الفيوم.

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