مهاب مميش يشهد التشغيل التجريبى للكوبرى العائم بقناة السويس

بورسعيد - محمد عزام

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إلى محافظة بورسعيد ، عبور إحدى السفن خلال التشغيل التجريبى للكوبرى العائم الرابط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد عبر المجرى الملاحى لقناة السويس.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الفريق مميش، خلال التشغيل التجريبى للكوبرى وذلك استعداداً لافتتاحه فى 23 ديسمبر تزامنا مع اعياد بورسعيد.

جاء ذلك وسط حالة من الاستنفار الامنى التام من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء زكى صلاح.

جدير بالذكر ان الكوبرى يتكون من 6 بنتونات عائمة بطول اجمالى 420 متر منهم جزئين ثابتين ‏تجاه المداخل والمخارج جهة الغرب ببورسعيد وجهة الشرق ببورفؤاد، ويتحمل الكوبرى حتى وزن 70 طن فى ‏حالة العبور فى اتجاة واحد و15 طن فى حالة استخدام الكوبرى فى الاتجاهين بتكلفة تقديرية بلغت حوالى 100 ‏مليون جنيه.

تعليقات الصور

1-مميش يصل بورسعيد لتشغيل الكوبرى العائم

2- مميش والغضبان على الكوبرى العائم قبل التشغيل التجريبي

3- مميش فى بورسعيد لتشغيل الكوبري

4- لحظة وصول الفريق مهاب مميش