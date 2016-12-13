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جلسة بين مجدى عبد الغنى وكوبر قبل إعلان قائمة المنتخب لأمم الجابون

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جلسة بين مجدى عبد الغنى وكوبر قبل إعلان قائمة المنتخب لأمم الجابون جلسة بين مجدى عبد الغنى وكوبر قبل إعلان قائمة المنتخب لأمم الجابون

>كتب حاتم رضا

كشف مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، أنه سيجتمع بالأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى حضور هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عقب عودة الخواجة من إسبانيا، وقبل اعلان قائمة الفراعنة لأمم افريقيا بالجابون 2017.

 

وردا على رفض كوبر عودة حسام غالى للمنتخب، قال عبد الغنى فى تصريحات لقناة "النيل للرياضة"، إن الهدف من الجلسة سيكون معرفة بعض الأمور الخاصة بالمنتخب بحيث يستطيع الرد على مثل هذه التساؤلات، مستبعدا أن يكون الخواجة لديه موقف شخصى من قائد الأهلى.

 

يذكر أن سيدخل معسكرا مغلقا مطلع يناير استعدادا لأمم الجابون.


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