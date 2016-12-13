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حبس رقيب شرطة لسرقته جهاز اللاسلكى الخاص بجهة عمله بمركز شرطة أبو كبير

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حبس رقيب شرطة لسرقته جهاز اللاسلكى الخاص بجهة عمله بمركز شرطة أبو كبير حبس رقيب شرطة لسرقته جهاز اللاسلكى الخاص بجهة عمله بمركز شرطة أبو كبير

>الشرقية - فتحية الديب

قرر المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس رقيب شرطة بمركز شرطة أبو كبير، 15 يوما، على ذمة التحقيقات التى باشرها محمد علاء الدين حرز، مدير نيابة أبو كبير، بتهمة الاختلاس والإضرار العمدى بالمال العام.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد  بسرقة جهاز اللاسلكى من مركز شرطة أبو كبير، وعهدة "محمد ع س" رقيب شرطة بالمركز، وتم التحفظ على رقيب الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8834 إدارى مركز شرطة أبو كبير لسنة 2016 .

 

وبعرض رقيب الشرطة على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما وطلبت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

 


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