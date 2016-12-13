ضبط تشكيل عصابى تتزعمه ربة منزل لتجارة الآثار بالجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى مكون من ربة منزل وعاطلين لاتهامهم بالاتجار بالقطع الأثرية، وضبط بحوزتهم 8 تماثيل فرعونية وطبنجتين و2000 دولار مزيفة وجهاز لاسلكى بالهرم.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم تفيد اتجار ربة منزل تدعى "كريمة. ع " و"باسم . م" و"مصطفى. ع" عاطلين بالتماثيل الأثرية، وبإعداد كمين لهم تمكن النقيب هانى عجلان ضابط مباحث قسم شرطة الهرم من القبض عليهم وبحوزتهم 8 قطع أثرية وطبنجتين وجهاز لاسلكى و2000 دولار مزورة.



> واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

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