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ضبط تشكيل عصابى تتزعمه ربة منزل لتجارة الآثار بالجيزة

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ضبط تشكيل عصابى تتزعمه ربة منزل لتجارة الآثار بالجيزة ضبط تشكيل عصابى تتزعمه ربة منزل لتجارة الآثار بالجيزة

>كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى مكون من ربة منزل وعاطلين لاتهامهم بالاتجار بالقطع الأثرية، وضبط بحوزتهم 8 تماثيل فرعونية وطبنجتين و2000 دولار مزيفة وجهاز لاسلكى بالهرم.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الهرم تفيد اتجار ربة منزل تدعى "كريمة. ع " و"باسم . م"  و"مصطفى. ع" عاطلين بالتماثيل الأثرية،  وبإعداد كمين لهم تمكن النقيب هانى عجلان ضابط مباحث قسم شرطة الهرم من القبض عليهم وبحوزتهم 8 قطع أثرية وطبنجتين وجهاز لاسلكى و2000 دولار مزورة.


> واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق. 
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