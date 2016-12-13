ميدو لـ "عامر حسين": "عيب كده"

كتبت لبنى عبد الله

عاتب أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة، اتحاد كرة القدم بعد إيقافه أربع مباريات عقب تعادل فريقه مع الزمالك بهدف لكل فريق.

وقال ميدو فى مداخلة إذاعية عبر برنامج آخر كلام مع الإعلامى محمد شبانة عبر محطة نغم إف إم: "كل مدربى الدورى يتعرضون للإيقاف مباراة واحدة إلا أنا تم إيقافى أربع مباريات ليس لكونى مدرب وادى دجلة وإنما لأنى ميدو".

وعلق المدير الفنى لوادى دجلة على تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الذى أرجع شكوى اللاعبين من ضغط المباريات لحرصهم على السهر قائلا: "مع احترامى الكامل لدورك ومجهوداتك ليس من شأنك التعليق على إجهاد اللاعبين عيب كده ولابد أن تترك هذه الجزئية للمختصين، كما أن الأندية التى تلعب كل ثلاثة أيام فى أوروبا هى الأندية التى تشارك فى دورى أبطال أوربا أما باقى الأندية فتلعب كل أسبوع".

وكان عامر حسين قد أكد أن كل لاعبى أوروبا يلعبون مباراة كل ثلاثة أيام ولاتوجد شكوى بينما فى مصر الأمر مختلف لأن أغلب اللاعبين حريصون على السهر بحسب تأكيده.

وعن حقيقة تفوق أعداد جماهير الأهلى على نظرائهم فى الزمالك علق ميدو: "ليس حقيقيا هذه نغمة ترددها جماهير الأهلى فقط ولكن إذ تم إجراء استطلاع واقعى سيتم إثبات أن جماهير الأهلى والزمالك "قد بعض" وواثق من كده."