منح 5 معلمين بإدارة بئر العبد التعليمية بسيناء شهادات تقدير لتميزهم

شمال سيناء ـ محمد حسين

منحت إدارة بئر العبد التعليمية شهادات تقدير لـ 5 معلمين لتميزهم فى عملهم، وافاد بيان صادر عن العلاقات العامة بالإدارة اليوم ، ان نتصور البلونى مدير عام الإدارة زار على رأس وفد من القيادات التعليمية مدرسة بئرالعبد الإبتدائيه للأطمئنان علي سير العملية التعليمية ، والمرور علي فصول المدرسة

وتبين ان الدراسة جيده، وزار فصول رياض الأطفال وقرر منح شهادات تقدير لكل من سليم عطاالله سالمان مدير المدرسة، عابد سليم عابد موسى معلم أول علوم، وخديجه موسي سعد معلمة لغه عربيه، وثريا أسماعيل علي مشرفة رياض الأطفال، وعيد ابراهيم منصور فني تعليم لتميزهم فى عملهم، وخلال الجولة تم متابعة أعمال الصيانه بمدرسة بئرالعبد الصناعية المشتركة ٠

وجاء فى البيان، انه تم تنفيذ مسابقة الموهوبين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى مدارس الإدارة، وجرت فى مدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوي الإبتدائية بإشراف قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة، بالتعاون مع توجيه اللغة العربية بحضور مدارس الإدارة

وتم تصعيد عدد خمسة من الطلاب للتصفيه علي مستوي المديرية وهم رقية نبيل عبدالحليم مدرسة الشهيد عبدالعزيز مرزوقه الإبتدائية ، عمر علي سلام علي مدرسة بئرالعبد الثانويه المشتركة، مروان عصام الدين محمد مدرسة بئرالعبد الثانويه المشتركة، محمد أشرف عبدالفتاح مدرسة بئرالعبد الإعدادية بنين ، حسام علي سلام علي مدرسة بئرالعبد الإعدادية بنين

وتابع البيان، انه تم عقد ندوة بالتنسيق مع الإدارة الصحيه ببئرالعبد وإدارة بئرالعبد التعليمية بمدرسة بئرالعبد الثانوية الصناعية المشتركة عن الأمراض المعدية والأنفلونزا تتضمنت محاورها كيفية الوقاية من الأصابه بالفيروس وكذلك أعراض المرض وكيفية طرق الوقاية والحماية ودار حوار بين الطلبه والطالبات والمحاضرين .