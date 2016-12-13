مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13/12/2016 والقنوات الناقلة

أسماء عمر

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى العام، بإقامة 4 مباريات مثيرة، حيث يلاقى سموحة نظيره الإنتاج الحربى، بينما يلاقى المصرى فريق الاتحاد السكندرى، ويحل طلائع الجيش ضيفا على مصر المقاصة، والزمالك مع بتروجت.

موعد مباراة سموحة والإنتاج الحربى

تقام مباراة سموحة مع الإنتاج الحربى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش

تقام مباراة المقاصة وطلائع الجيش على استاد الفيوم فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندرى

تقام مباراة المصري البورسعيدى مع الاتحاد السكندري على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة بتروجت والزمالك

تقام مباراة بتروجت والزمالك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الثلاثاء قنوات نايل سبورت وأون سبورت.