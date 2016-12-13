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«القوات البحرية»: سنتسلم الغواصة الثانية فى يونيو القادم

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«القوات البحرية»: سنتسلم الغواصة الثانية فى يونيو القادم «القوات البحرية»: سنتسلم الغواصة الثانية فى يونيو القادم

الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية المصرية

(أ.ش.أ)

قال الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية المصرية علي هامش زيارته الحالية لألمانيا لتوقيع مراسم تسلم الغواصة الاولى طراز 209 على 1400، وتدشين الغواصة الثانية من نفس الطراز وذلك بترسانة شركة “تيسن جروب” بمدينة كيل الألمانية.

وأضاف ربيع، “أن الأمر لا يتعلق فقط بحقول الغاز، ولكن لدينا مكاسب اقتصادية مثل البترول وندعم أيضًا قواتنا البحرية للدفاع عن مياهنا الإقليمية وكذلك مكافحة الإرهاب والهجره غير الشرعية وتهريب السلاح والبضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية، كل هذه أشياء تحتاج إلى أسطول قومى قوى قادر على الدفاع عن المصالح المصريه ويحمى الأمن القومى المصرى”.

وأضاف، “ بلد محوري وكان لابد من تعزيز قدرتنا البحرية بتلك الغواصات الحديثة الذى تسلمنا منها واحدة من أصل أربع غواصات من نفس الطراز لتضيف إلى قدرات البحرية المصرية ومن ثم القوات المسلحة المصرية”.

وقال ربيع، “لقد دربنا الأطقم المصرية تدريبًا قاسيًا وشاقًا على مستوى عالى، وحينما حضروا لألمانيا كان قد تم تأسيسهم وظهروا بصورة تليق باسم البحرية المصرية وأصبحوا قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعودة بالغواصات المصرية والتى سوف نتسلمها فى الإسكندرية عن قريب”.

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