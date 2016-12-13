موجة طقس سئ تضرب البلاد اليوم .. وأمطار على معظم الأنحاء حتى الخميس

كتب محمد محسوب

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لطقس غير مستقر اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وأضاف سعودي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة جهة الغرب عند محافظات الإسكندرية ومطروح والسلوم وشمال الوجه البحرى، تكون متوسطة الشده على جنوب الوجه البحرى والقاهرة وشمال ووسط سيناء، صاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط شديد للرياح، خاصة غدا الأربعاء، مما يزيد من الأحساس بشدة برودة الطقس.

وأكد سعودى، أن موجة الطقس غير المستقر ستؤدى إلى اضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية، خاصة فوق مسطح البحر المتوسط وأيضا إلى انخفاض الرؤية على الطرق.

وأوضح سعودى أن الطقس خلال تلك الفترة بصفة عامة، بارد خلال ساعات النهار، شديد البروده ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضح أنه من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال ذروة هذه الموجه يوم الأربعاء القادم فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 15 إلى 16 درجة، السواحل الشمــالية وشمال سيناء من 14 إلى 15 درجة شمــال الصــعيد من 16 إلى 17 درجة. جنوب الصــعيد من 20 إلى 23 درجة،جــنوب سـيناء من 20 إلى 22 درجة.