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شعبة الملابس الجاهزة: زيادة الأسعار 50% وتهريب الأقمشة يسببان أزمة بالأسواق

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شعبة الملابس الجاهزة: زيادة الأسعار 50% وتهريب الأقمشة يسببان أزمة بالأسواق شعبة الملابس الجاهزة: زيادة الأسعار 50% وتهريب الأقمشة يسببان أزمة بالأسواق

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الملابس بالأسواق ارتفعت بنسبة 50%، وذلك لارتفاع أسعار الخامات المصرية المحلية بنسبة 70% ووقف الاستيراد نهائيًا، مما سبب أزمة فى السوق.

 

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك قضية هامة يعانى منها التجار ألا وهى تهريب البضائع والأقمشة من الخارج، بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الجمركى بنسبة 100%، وهى الحيلة التى يلجأ إليها البعض لتوفير بضائع فى محلاتهم حتى يتمكنوا من البيع خاصة فى موسم الأعياد الحالى.

 

وطالب "عطية"، بضرورة فتح الاستيراد مرة أخرى وثبات سعر الجمارك لتوفير الملابس الجاهزة والمنسوجات بالسوق المحلى، وحتى لا تسبب مشاكل فى صناعة الملابس خاصة مع ارتفاع الخامات المحلية المتوفرة فى الأسواق.

 

وشدد على أن شعبة الملابس الجاهزة تعقد اجتماعات دورية لبحث مشكلة الاستيراد والتهريب، ورفع استغاثات للمسئولين لحل الأزمة وتوفير السلع للتجار.


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