القبائل البدوية بالسويس: ننسق مع أجهزة الأمن لضبط الإرهابيين الهاربين

السويس - سيد نون

قال الشيخ محمد خضير، منسق المجلس القومى لشئون القبائل المصرية بالسويس، إننا نؤكد أن جميع أبناء القبائل البدوية فى كل مكان بمصر يقومون بمساعدة قوات الجيش والشرطة فى التعرف على أى مخرب هارب، ونؤكد أن من يحاول المساس بمصر وأمنها لن يفلت.

وأكد محمد خضير لـ"اليوم السابع"، أننا نعمل جميعًا تحت قيادة القوات المسلحة وسنقدم الجهد والعمل والمعلومات وكل شىء من أجل القبض على أى عنصر إرهابى مختبئ، لأن ما تواجهه مصر حاليًا هى حرب ويجب أن تنتصر مصر.

وطالب محمد خضير، من القيادة المصرية السياسية والعسكرية ضرب الإرهاب بيد من حديد، وعدم الالتفاف إلى أى انتقادات تصدر من جهات ومنظمات مشبوهة لأنه من المهم الآن هو الحفاظ على مصر وأمنها.

وأوضح خضير، أن جميع أبناء القبائل البدوية وخاصة بالسويس وسيناء على يقظة كاملة، ويقدمون كل الدعم لأجهزة الأمن فى كل مكان.