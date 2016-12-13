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هاشتاج "يا مصر قومى وشدى الحيل" يتصدر تويتر.. ومغردون: زادنا الله تماسكا

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هاشتاج "يا مصر قومى وشدى الحيل" يتصدر تويتر.. ومغردون: زادنا الله تماسكا هاشتاج "يا مصر قومى وشدى الحيل" يتصدر تويتر.. ومغردون: زادنا الله تماسكا

>كتب محمد الديب

دشن رواد موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، هاشتاج حمل اسم "يا قومى وشدى الحيل"، عقب الأحداث الأخيرة لتفجير الكنيسة البطرسية، وانفجار كمين الهرم، ولتقوية عزيمة المصريين للانتفاضة ضد الإرهاب الغاشم.

 

وشارك المغردون فى الهاشتاج الذى تصدر قائمة "تويتر" بفاعلية، حيث قال أحد المدونين: "لا تسقطى كالعراق وسوريا"، فيما علقت دينا قائلة: "يا رب انصر المصريين، واجبر بخاطرهم واحميها من أعدائها يارب"، وأضاف أبو مختار قائلا: "اللهم من أراد مصر بسوء فافضحه، واخزه ورد كيده فى نحره واجعله عبرة لمن خلفه، اللهم احفظ مصر وبارك فيها"، فيما علق آخر على ما اعتبره فتنة طائفية قائلا: "سبحان الله راجعوا التاريخ، مصر الوحيدة التى كلما أرادوا اللعب بورقة الفتنة الطائفية زادنا الله توحدا وتماسكا وترابطا".

 

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