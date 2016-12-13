ما تقلقش.. 5 أسباب تؤدى لتورم وجهك.. عالجهم بسرعة

كتبت أمنية فايد

فى بعض الأحيان يستيقظ الكثيرون ويشعرون بانتفاخ فى الوجه الأمر الذى قد يشير إلى وجود حالات طبية كامنة والتى رصد بعضهم موقع Prevention:

1. التهابات الجيوب الأنفية

أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بتورم الوجه فالتهابات جيوب الأنفية تسبب التهاب العينين وخلف الجبين والأنف والعظام.

2. خراج الأسنان

تصدع وتكسير الأسنان بسبب وجود الخراج يسمح بدخول البكتيريا التى تسبب الصديد وتورم الأسنان واللثة وتؤكد الدراسات أن الخراج يتسبب فى تورم الوجه.

3. قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية تنتج الهرمونات التى تنظم عملية التمثيل ودرجة حرارة الجسم. واضطراب هذه الهرمونات يتسبب فى حدوث العديد من التغيرات أهمها تضخم الأنسجة تحت الجلد.

4. التهاب الملتحمة

التهاب الملتحمة هو التهاب أو إصابة الغشاء المبطن للجفون الذى يحدث بسبب البكتيريا والفطريات والكلاميديا والطفيليات أو التعرض لبعض المواد الكيميائية ويتسبب هذا الالتهاب فى الشعور بالحكة والاحمرار وألم فى العينين وعدم وضوح الرؤية وتورم الوجه.

5. الوذمة الوعائية

الوذمة وعائية هو تورم شديد تحت الجلد خاصة فى الوجه والأطراف الذى يتسبب فى بعض الأحيان فى ظهور الطفح الجلدى وهذه الوذمة تتسبب فى تورم العينين أو الجفون والشفاه وتقلصات فى المعدة وصعوبة فى التنفس.