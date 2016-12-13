المقاصة يسعى لمواصلة قطار الانتصارات أمام الطلائع

أسماء عمر

تستأنف اليوم الثلاثاء الجولة الـ15 من مسابقة الدورى من مسابقة الدورى العام بثلاث مباريات مثيرة، حيث يلاقى سموحة نظيره الإنتاج الحربى، بينما يلاقى المصرى فريق الاتحاد السكندرى، ويحل طلائع الجيش ضيفا على مصر المقاصة.

وفى تمام الساعة الثالثة إلا ربع يحل طلائع الجيش ضيفا على خصم عنيد مصر المقاصة، فى المباراة التى يستضيفها استاد الفيوم، ويحتل المقاصة المركز الثانى برصيد 31 نقطة خلف النادى الأهلي متصدر جدول المسابقة، ويدخل المقاصة اللقاء بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال الذى سبق وصرح أنه يسعى للاستمرار بالتواجد فى المربع الذهبى وحصد بطولة الدورى ساعيا إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على الأداء الجيد للفريق، ليحافظ على بقائه فى المركز الثانى بعد فوزه فى المباراة الأخيرة على الإنتاج الحربى، طامحا فى تعثر منافسيه ويتبقى له مباراة مؤجلة مع نادى الزمالك.

ويدخل طلائع الجيش اللقاء محتلا المركز السادس برصيد 23 نقطة بعد تعادله مع الشرقية فى مباراته الأخيرة، ويأمل فى الخروج بنقطة من تلك المباراة القوية، خاصة مع افتقاد الفريق العسكرى لجهود عاصم صلاح الظهير الأيمن الذى تم طرده فى اللقاء الأخير أمام الشرقية، بالإضافة لمحمد رزق الذى ما زال يعانى من الإصابة فى الخلفية.