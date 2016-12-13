حبس عاطل لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة الوراق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها لعملائه، وضبط بحوزته أدوات تستخدم فى التصنيع وأسلحة خرطوش مصنع وأجزاء أخرى معدة للتجميع.

وردت معلومات للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق تفيد تصنيع عاطل للأسلحة النارية الخرطوش وبيعها لعملائه، وبالحصول على إذن من النيابة تم ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته عدد من الأسلحة الخرطوش المصنعة وأجزاء من أسلحة جاهزة للتصنيع بالإضافة إلى أدوات يستخدمها المتهم فى تجميع الأسلحة وتصنيعها.

وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق محضرا بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.