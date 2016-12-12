شرطة السياحة تطلب من الملاهى الليلية استبعاد العاملين ذوى السوابق السياسية

كتب محمد إبراهيم

اجتمعت الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار بجميع ملاك وأصحاب الملاهى الليلية و " الدسكوهات " والعائمات للتأكيد على عملية التأمين خلال الاحتفالات المقبلة " الكريسماس " ورأس السنة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجهات اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير مدير مصلحة الامن العام بتوجيه التعليمات الشديدة والتأكيد على الزام جميع اصحاب وملاك الملاهى اليلية و " الدسكوهات "و " المراكب النيلية السياحية .

والتقى اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار بأكثر من 200 رجل اعمال من ملاك الملاهى اليلية والعائمات النيلية ووجه لهم عدد من التعليمات الالزامية خلال الفترة المقبلة لرصد اى اعمال تخريبه بكافة اشكالها.

وحضر الاجتماع كل من العقيد هانى شعبان رئيس عمليات الادارة والمقدم وليد بدر رئيس مباحث شرطة السياحة وضباط مباحث الاداب والبحث الجنائى ، وجاءت ابرز التعليمات الالزامية لملاك الملاهى اليلية والمراكب النيلية ، تفتيش المترددين على تلك المنشآت من خلال ادوات الكشف المعدنى، والتفتيش اليدوى، الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش السيارات والأجسام المتروكة بمحيط المنشآت السياحية، والاستعانة بالكاميرات المراقبة من خلال افراد، والتأكد من تشغيلها للإبلاغ عن شبة اى شئ يخل بالأمن العام، وابلاغ شرطة السياحه عن اى شخص محل شك واشتباه او ريبة داخل المنشأة، من خلال أرقام هواتف خاصة الاداره، الكشف الدورى للعاملين على المنشآت السياحية لاستبعاد من هم صادر وسبق اتهامهم فى قضايا جنائية وسياسية، وعدم الاستعانة بالأحداث دون السن القانونى فى العمل فى المنشآت السياحية ومعاقبة المخالفين، والالتزام بالترخيص والتصاريح الصادرة من وزارة السياحة.