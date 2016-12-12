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عضو بالبحوث الإسلامية: بيع وشراء أدوية بها كحوليات بأمر الطبيب حلال

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عضو بالبحوث الإسلامية: بيع وشراء أدوية بها كحوليات بأمر الطبيب حلال عضو بالبحوث الإسلامية: بيع وشراء أدوية بها كحوليات بأمر الطبيب حلال

>كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز بيع وشراء الأدوية التى بها نسبة كبيرة من الكحوليات، إذا كان هذا الدواء بقرار من طبيب وطلب من المريض شراء دواء به نسبة كبيرة من الكحول.

 

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ"اليوم السابع"، أن الأطباء يعدون فى الإسلام من أهل الذكر والقرآن الكريم قال "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"، متابعا: هناك قاعدة تقول "صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان".

 

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، ردا على فتوى برهامى بتحريم شراء الأدوية التى بها نسبة كبيرة من الكحوليات: "لا ينبغى إطلاق العنان للتحريم لأن الأصل فى الأحكام هو الإباحة وليس الحرمة، موضحا أن برهامى ليس من أهل التخصص كى يفتى بهدم جواز شراء أدوية بها نسبة كبيرة من الكحوليات، وعليه أن ينتبه لتخصصه".

كان الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، افتى بعدم جواز بيع الأدوية فى الصيدليات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الكحوليات.


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