وزير الزراعة يستثنى 3 مدارس بالزرقا من قرار البناء على الأراضى الزراعية

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، فى بيان للمحافظة، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على استثناء مدرستين بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا ومعهد أزهرى من قرار البناء على الأراضى الزراعية، حيث تم اعتبارهم من مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون 116 لعام 1983، وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط على أن تتعهد المحافظة بتوصيل جميع المرافق لهذه المدارس والحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المدرسة والكتلة السكنية، وعدم إقامة أى مبان عليها وإزالة أى تعديات أو مخالفات تقع فى هذه المساحة والحفاظ على مصادر الرى والصرف للأراضى المجاورة لها، حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك بناء على طلب مقدم من محافظ الإقليم.