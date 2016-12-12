أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الزراعة يستثنى 3 مدارس بالزرقا من قرار البناء على الأراضى الزراعية

Google+ Print
وزير الزراعة يستثنى 3 مدارس بالزرقا من قرار البناء على الأراضى الزراعية وزير الزراعة يستثنى 3 مدارس بالزرقا من قرار البناء على الأراضى الزراعية

>دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، فى بيان للمحافظة، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على استثناء مدرستين بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا ومعهد أزهرى من قرار البناء على الأراضى الزراعية، حيث تم اعتبارهم من مشروعات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون 116 لعام 1983، وإنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح مديرية التربية والتعليم بدمياط على أن تتعهد المحافظة بتوصيل جميع المرافق لهذه المدارس والحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المدرسة والكتلة السكنية، وعدم إقامة أى مبان عليها وإزالة أى تعديات أو مخالفات تقع فى هذه المساحة والحفاظ على مصادر الرى والصرف للأراضى المجاورة لها، حفاظا على الرقعة الزراعية، وذلك بناء على طلب مقدم من محافظ الإقليم.

 

يذكر أن وزير الزراعة وافق الشهر الماضى على استثناء 10 مدارس ومعهد دينى بعدة أماكن أخرى بمحافظة دمياط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365