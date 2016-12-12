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عبد الرحيم على لخالد صلاح: قضايا الإرهاب تحتاج لبترها بالقضاء العسكرى

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عبد الرحيم على لخالد صلاح: قضايا الإرهاب تحتاج لبترها بالقضاء العسكرى عبد الرحيم على لخالد صلاح: قضايا الإرهاب تحتاج لبترها بالقضاء العسكرى

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، إن حادث تفجير الكنيسة البطرسية موجه للمصريين ككل وليست للأقباط فقط، لافتاً إلى أن الشرطة ليست مقصّرة والإرهاب يطول كل الأماكن فى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى "، على فضائية "النهار one"، مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال إنه لو أدى الأمر لتغيير الدستور للحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على مصر ضد الإرهاب "هنغيره"، ووقف النواب بالمجلس بأكملهم يصفقون فى إشارة واضحة بأنهم مستعدون لتعديلات دستورية لتحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه، لافتاً إلى أنه حتى لو تمت تعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية، فهى للمستقبل، لكن دوائر الإرهاب لابد أن يكون لها محاكم وقوانين خاصة، والعالم كله يعاملها بهذه الطريقة.

وأوضح أن قضايا الإرهاب تحتاج لبترها من أساسها بالقضاء العسكرى، والبعض يقول إننا نحتاج بعض التعديلات فى الدستور، موضحاً أن "حبارة" قتل جنودا وليس مدنيين، متسائلاً: "ماتحولش ليه لمحاكمة عسكرية؟".


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