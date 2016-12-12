أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 12/12/2016.. الأحمر يتعادل مع إنبي

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى تعادل مع إنبي بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى العام.

أكد عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" مدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، أن الخروج المبكر للمارد الأحمر من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، منح اللاعبين فترة راحة سلبية قبل انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، مما منحه الأفضلية فى الانطلاق نحو المقدمة، على عكس الزمالك الذى بدأ الدورى منشغلًا بالمباريات الأفريقية عكس الأعوام السابقة التى كان يحدث بها العكس.

يعود النيجيري جونيور أجاي مهاجم الأهلي للمشاركة مع فريقه في مباراة المصري المقبلة والمقرر لها يوم 18 ديسمبر الجاري بالأسبوع الـ16 للدوري.

قال عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، إن سعادته بفوز فريق طائرة السيدات بالبطولة العربية أمس "الأحد" اختلطت بمشاعر من الحزن والأسى على ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم الذى استيقظ عليه الشعب المصرى بتفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

صرف النادى الأهلى النظر عن ضم الكينى جيسى وير مهاجم فريق زيسكو الزامبى خلال يناير المقبل بسبب مُغالاة النادى الزامبى فى مطالبه المالية، من أجل الاستغناء عن اللاعب للقلعة الحمراء.