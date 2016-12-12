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نادى القضاة: تعديل القوانين البالية والإجراءات الجنائية حل لبطء التقاضى

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نادى القضاة: تعديل القوانين البالية والإجراءات الجنائية حل لبطء التقاضى نادى القضاة: تعديل القوانين البالية والإجراءات الجنائية حل لبطء التقاضى

>كتبت هدى أبو بكر

قال رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة ، إن نادى القضاة يؤكد على ان تعديل القوانين البالية وخاصة قانون الإجراءات الجنائية هو الحل السريع والأساسى للقضاء على مشكلة بطء التقاضى، وهى ذات النظرة الثاقبة من رئيس الجمهورية الراعى لكل مؤسسات الدولة، ملماً بالأم وأوجاع المصريين جميعا.

وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية بنادى القضاة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ان النادى يؤكد ثقته الكاملة فى مجلس النواب وقدراته وإمكاناته العالية فى تقدير الأمور وحلها سريعاً بتعديل التشريعات القديمة والبالية التى تقف معوقاً أمام القضاء فى سرعة الفصل فى التقاضى، وهو ذات ما نادى به نادى القضاة مراراً وتكراراً بوجوب تعديل القوانين القديمة وخاصة الإجراءات الجنائية للقضاء على بطء التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.

كان نادى القضاة قد شكل فى أكتوبر الماضى المجلس الاستشارى له والذى يضم رؤساء أندية القضاة وأصدر عدد من القرارات الهامة من بينها تشكيل لجان لتعديل 4 قوانين هى الإجراءات الجنائية ، وإجراءات الطعن أمام النقض ،  والمرافعات ، وقانون السلطة القضائية.


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