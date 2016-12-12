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"تشريعية البرلمان" للسيسى: نعدك بتشريعات تحقق العدالة الناجزة خلال أيام

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"تشريعية البرلمان" للسيسى: نعدك بتشريعات تحقق العدالة الناجزة خلال أيام "تشريعية البرلمان" للسيسى: نعدك بتشريعات تحقق العدالة الناجزة خلال أيام

>كتب محمد مجدى السيسى

وجه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه خلال أيام قليلة من عمل مجلس النواب، سنكون أمام تشريعات تحقق العدالة الناجزة، متابعاً "نعدك ونعد الشعب المصرى كله بذلك"، وذلك رداً على ما أشار إليه الرئيس خلال كلمته بجنازة ضحايا "البطرسية"، بأن القوانين الموجودة مُكبلة. 

 

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، خلال تواجده بمقر البرلمان اليوم الاثنين، إنه رأى الإصرار فى المصريون وقسمات وجوهم خلال الجنازة، لافتا أن الحادث يقتضى أن يتحدوا جميعاً، فهذا العمل الإرهابى ليس موجه للكنيسة فحسب، بل ضد الدولة المصرية، والمصريون يعوا ذلك جيداً، ولن يزيدهم سوى تماسكا واتحادا.

 

 

 


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