أميمة عزوز تعرض أزياء 2017 وفوز 3 سعوديات في القاهرة

جدة ـ وحيد جميل

عرضت مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز مجموعتها الجديدة من فساتين وعبايات 2017م، خلال أكبر مسابقة عربية للمواهب الشابة في تصميم الأزياء التي اختتمت فعالياتها السبت الماضي بفندق "فيرمونت هليوبوليس" القاهر، وبمشاركة 4 دول عربية هي، السعودية ومصر والمغرب وسلطنة عمان، وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في حضور مجموعة كبيرة من مشاهير ونجوم الفن والأناقة والإعلام والشخصيات العامة، وهن، المصممات، سمر راضي بالمركز الأول، وأمينة تمار بالمركز الثاني، ومها الشامي بالمركز الرابع، وجميعهن من السعودية، وفازت بالمركز الثالث مصممة الأزياء شروق من مصر، من أصل 10 مصممات و10 متسابقات اشتركن بالمسابقة.

وقدّمت رئيسة أول لجنة لتصميم الأزياء في السعودية والخليج عرضاً لافتاً في الحفل الختامي للمسابقة، حيث عرضت 15 قطعة جديدة تضمنت 9 فساتين حديثة بأشكال وألوان مبتكرة تناسب المرأة الحالمة في 2017م، و6 عبايات شتوية تعبّر عن أصالة وتاريخ المرأة العربية وتطلعها إلى المستقبل برؤى مبتكرة وتصميمات مبهرة تحاكي أفضل التصميمات الأوربية والغربية، ولاقى العرض الذي قدّمته عقب الإعلان مباشرة عن أسماء الفائزين في المسابقة ردود فعل كبيرة واستحسان المشاركين من مختلف الدول العربية.

وأشادت أميمة عزوز بالمسابقة التي أتاحت الفرصة لمصممات شابات من الدول العربية عرض أفكارهن المبتكرة، التي تعبّر بصدق عن كنوز المواهب المدفونة في الوطن العربي، والتي تحتاج إلى من يمنحها الفرصة ويضعها على بداية الطريق، لافتة إلى أن المشاركة السعودية اللافتة، والممثلة في المصممات السعوديات سمر راضي وغفران كلكتاوي وأمينة تمار ومها الشامي ونجلاء الحيدري تأكيد كبير على الدعم الكبير الذي تجده المرأة السعودية من صناع القرار في مختلف المجالات، ودليل على إبداعات ونجاحات المرأة في عدد كبير من الفنون، وعلى رأسها فن الأناقة والجمال "الأزياء".

وأكدت أن مصممات الأزياء السعوديات عبّرن بأصالة وكبرياء عن المنتج السعودي الفاخر في عالم تصميم الأزياء. وقالت: "أشعر بسعادة غامرة لتواجد المبدعات السعوديات بين شقيقاتهن من المبدعات العرب، كممثلات للوطن، ولا شك أننا نعمل في أول لجنة سعودية وخليجية لتصميم الأزياء على تعزيز التعاون بين جميع المصممات العرب، وفتح الطريق أمام المبدعات للتألق داخلياً وخارجياً، حيث ستكون هناك العديد من المشاركات العربية والعالمية في الفترة المقبلة.

وشدّدت أميمة عزوز على تمسكها بهويتها الوطنية فى التصميمات التى تطغى عليها دائماً العباءة الخليجية الشهيرة، ولكن بلمسات عصرية، وقالت إن لجنة الأزياء بغرفة جدة اختارت مجموعة من المصممات الجديدات للمشاركة بالمسابقة، وكان الاختيار قائم على الموهبة الأفضل لإبراز المواهب السعودية الشابة فى تصميم الأزياء، لتواكب العرض المبتكر، والمعايير التي وضعتها اللجنة المنظمة برئاسة المتألقة سمر ياسين.

ولفتت إلى أن المسابقة التي تنظمها شركة "لاميزون أيفينس" هي مسابقة عالمية تحظى بمشاركة عدد كبير من مصممي ومصممات اﻷزياء على مستوى العالم، وتقام في مصر للمرّة الأولى، حيث ضمت لجنة تحكيم كفاءات من أشهر مصممي اﻷزياء في مصر والوطن العربي لحرصها على انتقاء من هو جدير بلقب أحسن مصمم أزياء للمسابقة، حيث وضعت آليات لضمان شفافية المسابقة.

وكشفت أميمة عزوز عن التجهيز لإقامة لأول معرض لتصميم الأزياء الوطنية في شهر مارس المقبل بمشاركة أبرز المصممات السعوديات ومصممات خليجيات وعربيات، وقالت: "بمشيئة الله، سنشارك في معرض أعراسنا السنوي، وسنقيم مسابقة كبيرة للواعدات، وستكون هناك مجموعة من ورش العمل التي تواكب احتياجات وتطلعات العاملين في قطاع الأزياء"، مشيرة أن مصممات أزياء السعودية تحولن إلى سفيرات عالميات للوطن في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها أول لجنة لتصميم الأزياء، ومع الرغبة الصادقة في تعزيز مشاركة المرأة في قطاع صناعة الأزياء، الذي سيلعب دوراً مهماً في رؤية الوطن 2030 وفي برنامج التحول الوطني، حيث سيساهم في توليد آلاف الوظائف بشكل سنوي.