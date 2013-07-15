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الحلقة الخامسة من "حكاية حياة": مشاجرة بين "يحيى" و"ندى" بسبب إهماله لأموالها الخاصة

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الحلقة الخامسة من "حكاية حياة": مشاجرة بين "يحيى" و"ندى" بسبب إهماله لأموالها الخاصة الحلقة الخامسة من "حكاية حياة": مشاجرة بين "يحيى" و"ندى" بسبب إهماله لأموالها الخاصة

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكاية حياة"، الذي تؤدي بطولته الفنانة "غادة عبدالرازق"، بمشاجرة بين "يحيى" الذي يؤدي دوره "خالد سليم" وبين "ندى" التي تؤدى دورها الفنانة "روجينا"؛ بسبب إهمال يحيى لأموالها الخاصة.

وتذهب "حياة" إلى ابنها "أدهم" في المدرسة لرؤيته ولكنها لا تستطيع رؤيته.

وتحدث مواجهة بين "حياة" وشقيقتها، حيث تواجهها بما فعلته معها من سرقة زوجها وابنها.

ويُصاب "يوسف" شقيق "حياة"، والذي يؤدي دوره الفنان "أحمد زاهر"، بصدمة بعد معرفته بمواجهة "حياة" مع شقيقتها، ويقرر "يوسف" و"ندى" إصدار أوراق لجعل "حياة" تعود إلى المصحة النفسية من جديد.

وتخبر "حياة"، "دكتور هشام" الذي يؤدي دوره "الفنان طارق لطفي"، بأنها قامت بتأجير أحد الفيلات أمام فيلا أشقائها حتى تتمكن من رؤية ابنها "أدهم".

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