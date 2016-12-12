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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

 

برج الحوت على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تحصل على بعض النصائح من شخص قريب لك فيما يخص حياتك المهنية، هذه النصائح التى سيكون لها انعكاس إيجابى على حياتك المهنية بشكل كبير، كذلك من الضرورى أن تنظر إلى أوضاعك المهنية وتقييمها بشكل صحيح.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

ذكرياتك القديمة مع الحبيب دائمًا ما تطاردك، فكل مكان تذهب إليك يذكرك بهذه الأيام القديمة التى قضيتها مع لحبيب، عليك أن لاتفكر فى العودة لمجرد الحنين، تمسك بقرارك.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

المشاعر السلبية تسيطر عليك وتفقدك القدرة على العمل بشكل جيد، خصوصًا أنك أصبحت غير قادر على ممارسة التمارين الرياضية كما كنت تفعل فى الماضى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد بعض التغيرات على كافة المستويات، ومن المتوقع أن تتخذ قرار سيغير شكل حياتك المهنية.


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مصر 365

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