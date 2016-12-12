حظك اليوم برج الدلو الاثنين 12-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالهدوء، كما أنهم يتمتعون بخفة ظل تجعلهم الأصدقاء المحببين لدى الكثير من الأبراج الأخرى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

مازال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن تبذله من أجل عملك، الخلط بين العواطف والعمل لأن هذا سيجعلك تخسر المزيد والمزيد، فما عليك إلا أن تتعامل بمهنية أكثر من ذلك.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

عليك أن تكون حذرًا، فهناك طرف أخر ثالث سيلعب دورًا فى تخريب علاقتك العاطفية بشريك الخيال، فيجب أن تكون واثق فى الحبيب وليس فيما يقوله لك الآخرين عنه.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لقد حان الوقت لإتباع نظام غذائى صحى، قد كنت تعانى فى الفترة الماضية من بعض الاضطرابات البسيطة التى قد تتطور بعض الشئ لذا عليك أن تحافظ على صحتك من هذه التطورات الخطيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.