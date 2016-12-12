أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 12-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 12-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الاثنين 12-12-2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

>

نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالهدوء، كما أنهم يتمتعون بخفة ظل تجعلهم الأصدقاء المحببين لدى الكثير من الأبراج الأخرى.

 

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

مازال هناك الكثير من الجهد الذى يجب أن تبذله من أجل عملك، الخلط بين العواطف والعمل لأن هذا سيجعلك تخسر المزيد والمزيد، فما عليك إلا أن تتعامل بمهنية أكثر من ذلك.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفي:

عليك أن تكون حذرًا، فهناك طرف أخر ثالث سيلعب دورًا فى تخريب علاقتك العاطفية بشريك الخيال، فيجب أن تكون واثق فى الحبيب وليس فيما يقوله لك الآخرين عنه.

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لقد حان الوقت لإتباع نظام غذائى صحى، قد كنت تعانى فى الفترة الماضية من بعض الاضطرابات البسيطة التى قد تتطور بعض الشئ لذا عليك أن تحافظ على صحتك من هذه التطورات الخطيرة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

يتوقع لك علماء الفلك اليوم أنباءً طيبة من المؤكد أنها تجلب لك الابتسامة وربما حتى تبكى من شدة الفرح ومن المتوقع أن تكون ذات صلة بالأهل وألأصدقاء ولكن فى خضم هذه السعادة لا تنس الالتفات لصحتك.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى