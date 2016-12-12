حظك اليوم الأربعاء برج العذراء 12/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على دعم من شخص ذى نفوذ

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يعرف بحرصه الشديد على وضع حدود فى علاقته بالآخرين وحذره فى التعامل معهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

فى المسائل المهنية قد تحصل اليوم على الدعم اللازم من شخص ذو نفوذ كبير وتنجح فى اقناعه من خلال عملك بالمكانة التى تستحقها، وقد يكون هذا الدعم فى شكل ترقية أو زيادة فى الراتب.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

فى كل مكان تذهب إليه تجد ما يذكرك بالأيام الخوالى مع الحبيب السابق، لذلك يجب أن تغير من نمط حياتك كثيرًا كى لا تجد نفسك محاصرا بالذكريات المؤلمة التى قد تدفعك للتراجع عن قرار صائب اتخذته بإنهاء هذه العلاقة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

استمرار التوتر فى العلاقات الشخصية يؤثر على صحتك وعلى قدرتك على التفكير والحكم بوضوح على الأمور أنت بحاجة لإدراك جذور المشاكل وأن تغير قليلا فى روتين حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

انت شخص بسيط وهذا هو السبب فى أنك تفتقر للتكتيكات المعقدة فى ادارة العلاقات وهو ما يجعلك تعانى الكثير من المشاكل فى بعض الأحيان ولكنه على المدى الطويل يجعل حياتك أكثر بساطة وصدقا.