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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات كثيرة فى يومك

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات كثيرة فى يومك حظك اليوم برج السرطان الاثنين 12/12/2016 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تقلبات كثيرة فى يومك

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة..

 

برج السرطان على الصعيد المهني:

تقدير لمواهبك فى محيط عملك يعطيك دفعة معنوية لتقديم الأفضل، والدعم المادى من بعض المقربين يساعدك فى إتمام مشروعك الجديد بسرعة ودقة كما كنت ترغب.

 

على الصعيد العاطفي:

أنت من الشخصيات المعروفة بخفة ظلها، لكن هناك بعض الأشخاص يجدون فى ذلك نوع من السطحية لا تعبأ بهذه الآراء وابقى كما أنت بقلبك الطيب وروحك المرحة.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

حالة النشاط والمرونة هذه الأيام بسبب اتباعك نظام غذائى جيد فى الفترة الماضية، ابقى على أدائك الصحى المنظم حتى لا تعود على المشاكل السابقة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان ان يبدأ اليوم بشكل إيجابى لكن سرعان ما تنقلب الأحداث بسبب الحديث مع بعض الأشخاص الذين يزعجوك بكلماتهم التى تنقد تصرفاتك.


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مصر 365

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