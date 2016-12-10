أخبار عاجلة

صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
فيديو| أديب يكشف معلومات عن «خلية المرقسية»: لا تتبع «داعش» -
صور| وزير الثقافة يفتتح معرض الكتاب الدولي بالأقصر -
صور| قيادات الإسكندرية في عزاء ضحايا المرقسية -
صبري عبادة يحصد أغلبية أصوات لجنة «المصيلحي» بأبو كبير -
كيلليني: مباراة «الكامب نو» ستكون مختلفة -
راموس: «أشعر بمرارة لعدم إحراز المزيد من الأهداف في شباك نوير» -
أبو تريكة: ريال مدريد فرط في فوز كبير أمام بايرين ميونيخ -
«صاروخ ماديرا» يقصف البايرن بثنائية في موقعة «اليانز آرينا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حقوق الإنسان بالبرلمان: بدأنا مناقشة قانون التظاهر حتى تصل تعديلات الحكومة

Google+ Print
حقوق الإنسان بالبرلمان: بدأنا مناقشة قانون التظاهر حتى تصل تعديلات الحكومة حقوق الإنسان بالبرلمان: بدأنا مناقشة قانون التظاهر حتى تصل تعديلات الحكومة

>كتب أحمد عرفة

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر وصول تعديلات حول قانون التظاهر خلال الـ15 يوما، موضحا أن اللجنة معنية بتعديل الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة ملاحظات بعض النواب والأحزاب حول تعديلات قانون التظاهر، حتى تصل تعديلات الحكومة بشأن القانون للبرلمان ويتم إحالتها إلى اللجنة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوصى الحكومة بضرورة إرسال تعديلات قانون التظاهر للبرلمان خلال 15 يوما.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو