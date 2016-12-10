محمد إبراهيم يشارك مع الزمالك أمام بتروجت

كتب عمرو جاب الله

استقر محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، على مشاركة محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق فى جزء من مواجهة بتروجت المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الـ15 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك فى حالة تقدم الفريق الأبيض على نظيره البترولى.

محمد إبراهيم ابتعد عن المشاركة أمام أسوان

كان محمد إبراهيم قد شارك فى جزء من مواجهة الداخلية مع الزمالك فى المباراة التى انتهت لصالح الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة ثم جلس على مقاعد البدلاء طوال مواجهة أسوان دون أي مشاركة.

حلمى يفضل الحفاظ على محمد إبراهيم

أوضح محمد حلمى لمحمد إبراهيم أنه يعمل على عودته فى أفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أنه لم يدفع به أمام أسوان بسبب الالتحامات القوية للاعبى الفريق الأسوانى فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى.

الزمالك يجهز محمد إبراهيم لمواجهة الأهلى

تأتى خطة محمد حلمى لتجهيز محمد إبراهيم بأفضل صورة حتى يكون جاهزًا للمشاركة منذ البداية فى مواجهة الأهلى، المقرر لها 29 ديسمبر الجارى، فى قمة الدور الأول بالدورى، وذلك فى حالة الحاجة إلى خدماته خاصة أنه أحد العناصر المهمة بالفريق الذى يجهزها جهاز الزمالك للوصول إلى أفضل مستوى فنى وبدنى.

كان محمد إبراهيم قد غاب عن الزمالك قرابة الـ130 يوماً بعد إجرائه عملية جراحية عقب إصابته بكسر فى شظية القدم وخضوعه لفترة تأهيل بألمانيا وقد تعافى بشكل كامل بعد التأهيل.