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تهريب شقيق زوجة "بن على" من كندا للسعودية لمنع تسليمه لتونس

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تهريب شقيق زوجة "بن على" من كندا للسعودية لمنع تسليمه لتونس تهريب شقيق زوجة "بن على" من كندا للسعودية لمنع تسليمه لتونس

>كتبت آمال رسلان

كشفت مصادر مطلعة أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تهريب بلحسن الطرابلسى شقيق زوجة الرئيس المخلوع من كندا إلى المملكة العربية فى طائرة خاصة. وقالت صحيفة «الشروق» التونسية نقلا عن المصادر إن هذه الخطوة جاءت للحيلولة دون تسليمه من قبل السلطات الكندية إلى السلطات التونسية وقد تمت العملية باستخدام طائرة خاصة نقلته إلى المملكة العربية السعودية ولم تفطن السلطات الكندية لعملية تهريبه نظرا للحرفية الكبيرة التى أنجزت بها.

يذكر أنه صدرت فى حق بلحسن الطرابلسى أمر ضبط دولى كما كانت السلطات الكندية رفضت تمكينه من حق اللجوء لديها لذلك اختفى فى كندا وتم الترويج إلى أنه غادرها منذ الصيف الماضى، إلا أنه لم يغادرها إلا منذ أيام قليلة فى اتجاه السعودية.

تأتى استضافة السعودية للطرابلسى بعد أن استضافت الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وأسرته فى أعقاب هروبه من تونس على خلفية اندلاع ثورة الياسمين فى 2011، ومازال مقيم بها حتى الآن.


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