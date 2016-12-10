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نائب بالغربية: وزير النقل يشكل لجنة لدراسة إنشاء كوبرى لمنية سمنود

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نائب بالغربية: وزير النقل يشكل لجنة لدراسة إنشاء كوبرى لمنية سمنود نائب بالغربية: وزير النقل يشكل لجنة لدراسة إنشاء كوبرى لمنية سمنود

>الغربية – مصطفى عادل

قال محمد زايد عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود فى محافظة الغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه عرض على الدكتور جلال السعيد وزير النقل خلال زيارته للمحافظة إنشاء كوبرى بديل لكوبرى منية سمنود خارج مدينتى سمنود ومنية سمنود.

وأضاف "زايد" أن الوزير قرر تشكيل لجنة من مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة بالتنسيق مع لجنة من كلية الهندسة لدرسة إمكانية إنشاء كوبرى بديل لكوبرى منية سمنود يكون خارج سمنود ومنية سمنود.

وأضاف أن الوزير وافق على إحلال وتجديد مجمع مدراس 25 يناير والذى يبعد عن شريط السكة الحديد بمسافة 15 مترا، مضيفا أن الوزير وافق لمحافظ الغربية على البدء فى الإحلال والتجديد. وأشار النائب أن وزير النقل وافق أيضا على إعادة رصف طريق سمنود – ميت بدر حلاوة وتوفير الميزانية الخاصة به.

 


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