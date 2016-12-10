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وزير البترول: الإعلان عن المنظومة الذكية لتحديد استخدامات البنزين قريبًا

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وزير البترول: الإعلان عن المنظومة الذكية لتحديد استخدامات البنزين قريبًا وزير البترول: الإعلان عن المنظومة الذكية لتحديد استخدامات البنزين قريبًا

>كتب أحمد عبد الرحمن

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أنه سيتم الإعلان عن المنظومة الذكية لتحديد استخدامات البنزين قريبًا، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مجهود أكثر من وزارة، حيث تم وضع الخطة، وبالفعل تم تشغيل المرحلة الأولى منذ عامين، وحاليًا فى المرحلة الثانية التى تمس المستهلكين.

وأضاف، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى للشباب بعنوان "التحديات التى تواجهها الدولة"، أننا "نتعرض للاستدانة حتى نستطيع استكمال تلبية احتياجات السوق من الوقود"، موضحًا أنه كلما يستهلك المواطن غير المستحق للدعم أكثر يتم زيادة الدعم أكثر.


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