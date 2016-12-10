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شوط أول سلبى بين دجلة والمقاولون على استاد القاهرة

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شوط أول سلبى بين دجلة والمقاولون على استاد القاهرة شوط أول سلبى بين دجلة والمقاولون على استاد القاهرة

>كتب أحمد طارق

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة والمقاولون العرب، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتعادل الفريقين سلبيًا.

 

ويحتل دجلة المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وفى حالة الفوز سيرتفع رصيده 20 نقطة، فيما يحتل المقاولون المركز الـ11 برصيد 17 نقطة أيضًا، وفى حالة الفوز سيرتفع رصيده 20 نقطة.

 

وشهد ضغط مستمر من الفريق الدجلاوى على مرمى المقاولون، وأهدر لاعبو دجلة العديد من الفرص المحققة، وكانت أبرزها انفراد محمود علاء بالحارس أحمد عرابى، إلا أن تدخل الحارس أبعد الكرة واللاعب عن المرمى لتخرج ركلة مرمى.

 

فى الدقيقة 23 سدد محمد فضل مهاجم المقاولون تسديدة صاروخية بعد أن انفرد بمرمى عصام الحضرى، الذى تصدى لها لتصبح الكرة ركلة ركنية.

 

وفى الدقيقة 34 أجرى أحمد حسام "ميدو"، أول تغيرات وادى دجلة بخروج محمود مرى، ونزول صامويل افوم، لتعزيز الجبهة الهجومية لاستغلال تراجع ذئاب الجبل.

 

وفى الدقيقة 43 سدد عمر جمال قذيفة من الجهة اليسرى مرت فوق عارضة مرمى وادى دجلة، لينتهى اللقاء بتعادل الفريقان سلبيًا.

 


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