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محافظ البنك المركزي خلال الحوار الشهري الأولي للشباب:”عاوزين الشعب يتحمل معانا سنة في زيادة الأسعار مش هيحصل حاجة لو صبرنا”

  • مصر
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محافظ البنك المركزي خلال الحوار الشهري الأولي للشباب:”عاوزين الشعب يتحمل معانا سنة في زيادة الأسعار مش هيحصل حاجة لو صبرنا” محافظ البنك المركزي خلال الحوار الشهري الأولي للشباب:”عاوزين الشعب يتحمل معانا سنة في زيادة الأسعار مش هيحصل حاجة لو صبرنا”

أكد محافظ البنك المركزي “طارق عامر” أن القرارات التي صدرت من المركزي مؤخراً تم دراستها جيداً قبل إصدارها مشيراً إلى ضرورة الصبر والتحمل لتخطي الفترة الراهنة، حيث خاطب المصريين قائلاً:

عملنا كده علشان مش عاوزين نداين البلد.. الشعب مبيحبش يتدين..عاوزين الشعب يتحمل معانا سنة في زيادة الأسعار مش هيحصل حاجة لو صبرنا

وأضاف عامر خلال الجلسة العامة الثانية حول الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب بجلسة الحوار الشهري الأولي للشباب أن البنك يعمل على إصلاح منظومة الصرف في أسرع وقت بالتنسيق مع وزارة المالية في محاولة لدعم الاقتصاد المصري وانعاشه.

يذكر أن محافظ البنك المركزي قد شارك اليوم السبت في جلسة الحوار الأولي للشباب في حضور الرئيس المصري “عبدالفتاح ”، حيث تم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه من المؤتمر الأول الذي أقيم في شرم الشيخ منذ فترة.

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