ننشر أسماء التشكيل الجديد لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، فى بيان صادر عنها قبل قليل، الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدارس المحافظة.

جاء تشكيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين فى تشكيله الجديد، برئاسة محمد أبو هانى، ونائب الرئيس سمير أبو عتلة، والمراقب المالى للمجلس المهندس سامى الهوارى، ورئيس لجنة التعليم عزت سلمى سليمان، ورئيس لجنة متابعة القرارات سلمى محسن قاسم، ورئيس لجنة مكافحة التسرب التعليمى أحمد عبد الفتاح، وعضو مالى محمود أسعد الكاشف، وأعضاء المجلس هم: سلامة عودة جريد، وخليل سليمان مراحيل، وأمين سر المجلس فاطمة فتحى عرابى.