نهاية الشوط الأول.. المحمدى يتقدم للإسماعيلى على الداخلية 1/0

كتب سليمان النقر

تقدم الإسماعيلى على الداخلية بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد أكاديمية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتقدم باهر المحمدى للإسماعيلى فى الدقيقة السابعة من عمر اللقاء بعدما استغل ضربة ثابتة لعبها بهاء مجدى وسجل الهدف من رأسية متقنة أهداها على يسار محمود الغرباوى حارس الداخلية.

وتصدى محمد عواد حارس الإسماعيلى لركلة جزاء فى الدقيقة 37 من عمر المباراة ويحافظ عواد على نظافة شباكه، واستمر تقدم الدراويش حتى نهاية الشوط الأول.