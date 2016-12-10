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شيكابالا خارج التدريب الجماعى للزمالك.. واستمرار غياب "جنش"

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شيكابالا خارج التدريب الجماعى للزمالك.. واستمرار غياب "جنش" شيكابالا خارج التدريب الجماعى للزمالك.. واستمرار غياب "جنش"

>كتب عمرو جاب الله

فضل الجهاز الفنى للزمالك، عدم مشاركة شيكابالا فى المران الجماعى حيث اكتفى بالجرى حول الملعب تجنبًا لتعرضه للإرهاق نتيجة مشاركته فى المباريات بشكل مستمر.

 

كما أدى حسنى فتحى الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية خلال المران استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء فى الجولة الخامسة عشر بالدورى.

 

ويعانى حسنى فتحى من إصابة فى أنكل القدم تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان فى الجولة الرابعة عشر.

 

فيما واصل محمود جنش حارس مرمى الفريق غيابه عن التدريبات منذ ازمته فى مباراة دجلة حيث من المنتظر عقده جلسة مع مسئولى الزمالك قبل العودة للتدريب.

 


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