طنطا يتعادل مع النصر للتعدين 1/1

كتب رامى ناجى

تعادل فريق طنطا مع نظيره النصر للتعدين، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع العشر من بطولة الدورى الممتاز.

أحرز هدف النصر التعدين باتريك أدو فى الدقيقة 57، بينما تعادل محمود شاكر عبد الفتاح لطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

ولم يشهد الشوط الأول أى هجمات خطيرة للفريقين، حيث قدم اللاعبون أداء أقل من متوسط ولم يمثلوا أى خطورة على مرمى الفريقين طوال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.

وشهد الشوط الثانى تحسنًا فى أداء الفريقين وتمكن النصر للتعدين بالتقدم بالنتيجة بعد إحراز أدو هدف الفريق الأول من عرضية، فيما قام الجهاز الفنى لطنطا بقيادة خالد عيد بإجراء عدد من التغيرات ما تسبب فى زيادة الضغط الهجومى على النصر التعدين، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نجح محمود شاكر عبد الفتاح فى إحراز هدف التعادل لفريقه.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ9 محتلاً المركز الخامس عشر، فيما استمر النصر للتعدين بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط.