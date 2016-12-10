أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار / شيرين عبد الوهاب ... تبدع وتتألق في الغناء " قلبي عشقها " -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: سيدات الصعيد لا تعلمن علاقات أزواجهن بأصدقائه وأنا من قنا -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: الجميع يشهد لمحمود بحسن أخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مستشار مفتي الجمهورية: 95% من كتب التراث لا تصلح لهذا الزمان -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتهم في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
بالصور- هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ -
مستشار "الأوقاف" يحصد 108 أصوات بلجنة "المصيلحي" بالشرقية -
بالصور.. شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتهم في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

طنطا يتعادل مع النصر للتعدين 1/1

Google+ Print
طنطا يتعادل مع النصر للتعدين 1/1 طنطا يتعادل مع النصر للتعدين 1/1

>كتب رامى ناجى

تعادل فريق طنطا مع نظيره النصر للتعدين، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الرابع العشر من بطولة الدورى الممتاز.

 

أحرز هدف النصر التعدين باتريك أدو فى الدقيقة 57، بينما تعادل محمود شاكر عبد الفتاح لطنطا فى الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

 

ولم يشهد الشوط الأول أى هجمات خطيرة للفريقين، حيث قدم اللاعبون أداء أقل من متوسط ولم يمثلوا أى خطورة على مرمى الفريقين طوال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.

 

وشهد الشوط الثانى تحسنًا فى أداء الفريقين وتمكن النصر للتعدين بالتقدم بالنتيجة بعد إحراز أدو هدف الفريق الأول من عرضية، فيما قام الجهاز الفنى لطنطا بقيادة خالد عيد بإجراء عدد من التغيرات ما تسبب فى زيادة الضغط الهجومى على النصر التعدين، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نجح محمود شاكر عبد الفتاح فى إحراز هدف التعادل لفريقه.

 

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ9 محتلاً المركز الخامس عشر، فيما استمر النصر للتعدين بالمركز الأخير برصيد 6 نقاط.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365