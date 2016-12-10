صحة الشرقية: خروج مصابى الاشتباه بالتسمم لتحسن حالتهم الصحية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، خروج 5 مصابين من أسرة واحدة الذين تم حجزهم فى مستشفى أبو حماد المركزى بعد تحسن حالتهم إثر إصابتهم بنزله معوية، بعد تناول طعام فاسد.

كانت مستشفى أبو حماد المركزى قد استقبلت كلا من "السيد محمدى مصطفى" 40 سنة عامل، وزوجته "ميرفت على عبد العزيز" 41 سنة ربة منزل، ونجليهما يوسف البالغ من العمر 4 سنوات وإيمان 14 سنة طالبة، وولاء عمر عطية 20 سنة ربة منزل، زوجة نجل الأول، وجميعهم من عائلة واحدة، ومقيمون بقرية العراقى مصابين بحالة إعياء وقىء يشتبه أنه تسمم غذائى، وتم حجزهم بالمستشفى لعمل اللازم طبيا.