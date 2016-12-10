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شخصان يعاودان الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم إزالة حالة تعد بأسيوط

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شخصان يعاودان الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم إزالة حالة تعد بأسيوط شخصان يعاودان الإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم إزالة حالة تعد بأسيوط

عاود شخصان الإضراب عن الطعام بمستشفى صدفا المركزى التابع لمحافظة أسيوط وذلك احتجاجًا على تعنت مجلس المدينة وتراخى المسئولين فى تنفيذ قرار إزالة لتعدى أحد المواطنين على ملكية عامة بحرم الشارع وضمه لمنزله وإغلاقه على كل القاطنين بالشارع.

 

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة صدفا يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزى بإضراب "أحمد.م.ع" 30 سنة، و"عاطف.ع" 35 سنة مقيمين بشارع السنترال ببندر المركز وذلك للمرة الثانية على التوالى اعتراضًا على تعنت رئاسة المدينة فى عدم تنفيذ قرار إزالة تعدى "س.خ" على الشارع وإغلاقه بالبناء لضمه لمسكنه رغم صدور قرار من المحافظة واللجنة الهندسية بوقف التعديات .

 

وقال المضرب إن شارع السنترال تسكن فيه أكثر من 700 أسرة ويمتد بطول  كيلو متر ويربط بين شارعين رئيسيين ثم التعدى عليه من قبل هذا الشخص وعائلته، وغلقه من الجهة الشرقية، وضم عرض الشارع إلى ملكهم رغم علم مهندسى التنظيم ورئاسة المدينة وقمنا جميع الجيران بتحرير محاضر وإرسال استغاثات للجهات المسئولة، ولكن لم يتحرك أحد حتى الآن علمًا بأن الشارع المعتدى عليه حيوى ويربط بين أكبر شارعين بمدينة صدفا.

 

 وأشار إلى أن هناك دعاوى قضائية منظورة أمام المحاكم منذ عام 2008 وقضى معظمها بوقف البناء وإزالة التعديات ورغم ذلك قام المذكور وعائلته بغلق الشارع وضمه.

 

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مصر 365